Интернет-магазин

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Телефон:
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Новости

Талисманы, обереги купить онлайн
06.03.2023
Талисманы, обереги купить онлайн
Талисманы на удачу и учёбу
04.03.2023
Талисманы на удачу и учёбу
Все новости
ТАЛИСМАН ДНЯ
До окончания предложения:
Талисман Атлантиды 13 Вершина познания (для учащихся и студентов)
Талисман Атлантиды 13 Вершина познания (для учащихся и студентов)
850 руб. 700 руб.
uchilkabaner
baterglav
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Новинки
Новинка
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(3.9/10)
Артикул:SKU307
Талисман Ведруссии 14 Лоом Ведущая Жизнь
700руб.
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Новинка
Талисман Атлантиды 4 Крылья красоты
(2/1)
Артикул:CN138
Талисман Атлантиды 4 Крылья красоты
700руб.
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Талисман Сириуса 2 Стуха. Точность науки (учащимся)
(0/0)
Артикул:CN156
Талисман Сириуса 2 Стуха. Точность науки (учащимся)
700руб.
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Новинка
Талисман Гипербореи 10 Сеал. Детская страна
(4.5/1)
Артикул:CN157
Талисман Гипербореи 10 Сеал. Детская страна
700руб.
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Талисман Лемурии 5 Птица удачи
(3.5/2)
Артикул:CN158
Талисман Лемурии 5 Птица удачи
1 000руб.
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Новинка
Талисман Великих Учителей 5 Чохан пятого Луча Низшего Ума Учитель Илларион
(0/0)
Артикул:CN161
Талисман Великих Учителей 5 Чохан пятого Луча Низшего Ума Учитель Илларион
1 000руб.
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Талисманы и гармонизаторы для школьников, студентов, преподавателей

Как помочь ребёнку учиться лучше? Не важно, студенту или школьнику. Этот вопрос волнуют всех без исключения родителей. Сделать так, чтобы было легче учиться – золотая мечта всех студентов и школьников.

Ученик, чьё энерго-информационное поле находится в гармонии с изучаемыми дисциплинами, с преподавательским и студенческим коллективом, тратит на обучение меньше сил, лучше учится, да и вообще, чувствует себя гораздо комфортнее. Этому способствуют гармонизаторы – современные энерго-информационные приборы, сплав тысячелетнего опыта магических практик и современных высоких технологий.

Талисманы, созданные на основе древних магических традиций, предназначены для решения более узких практических задач. Я представил вам талисманы, способные помочь во многих жизненных ситуациях. Предлагаю талисманы Ведруссии, Гипербореи, Атлантиды и многих других магических школ.

Призывы Архангелов – прямое обращение к Высшим Силам, самый мощный и в то же время тонкий способ воздействия на реальность. Кроме развития личных качеств, способствующих успешному обучению и сдаче экзаменов, Высшие Силы защитят от неблагоприятных обстоятельств и поспособствуют появлению благоприятных.

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