Интернет-магазин

Как помочь ребёнку учиться лучше? Не важно, студенту или школьнику. Этот вопрос волнуют всех без исключения родителей. Сделать так, чтобы было легче учиться – золотая мечта всех студентов и школьников.



Ученик, чьё энерго-информационное поле находится в гармонии с изучаемыми дисциплинами, с преподавательским и студенческим коллективом, тратит на обучение меньше сил, лучше учится, да и вообще, чувствует себя гораздо комфортнее. Этому способствуют гармонизаторы – современные энерго-информационные приборы, сплав тысячелетнего опыта магических практик и современных высоких технологий.



Талисманы, созданные на основе древних магических традиций, предназначены для решения более узких практических задач. Я представил вам талисманы, способные помочь во многих жизненных ситуациях. Предлагаю талисманы Ведруссии, Гипербореи, Атлантиды и многих других магических школ.



Призывы Архангелов – прямое обращение к Высшим Силам, самый мощный и в то же время тонкий способ воздействия на реальность. Кроме развития личных качеств, способствующих успешному обучению и сдаче экзаменов, Высшие Силы защитят от неблагоприятных обстоятельств и поспособствуют появлению благоприятных.